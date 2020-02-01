Москва, , 00:02 — REGNUM Претензии Польши и замглавы МИД этой страны Павла Яблонского на некие выплаты репараций Россией нельзя назвать иначе как «шаромыжничеством», сообщила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

После того как Яблонский в интервью Radio Zet заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны, Захарова опубликовала на своей странице текстовую версию высказанных Яблонским претензий и порекомендовала ему прекратить это занятие.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», — написала Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ высказала надежду на то, что «польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова».

Напомним, слово «шаромыжники» образовалось в русском языке после Отечественной войны 1812 года. Им обозначались пленные солдаты и офицеры французской армии, занимавшиеся попрошайничеством в русских деревнях и городах.

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