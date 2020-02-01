Рига, , 00:01 — REGNUM Сейм Латвии большинством голосов концептуально поддержал поправки к закону Об административно территориальном деление, пишет портал LSM.

Планируется, что в результате количество самоуправлений в стране сократится со 119 до 39, а депутатских мест в них с 1614 до 686. Это самая существенная реформа местных органов Латвии с момента провозглашения независимости в 1991-ом. Самоуправления с населением до 30 000 жителей будут представлять — 15 депутатов, с 30 000 до 60 000 — 19 избранников, с населением свыше 23 — 60 000. Реформа должна быть завершена к 2021 году. Сейм приступил к подготовительной работе по 2-му и 3-му чтению законопроекта, которые должны состоятся до мая 2020.