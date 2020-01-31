Могадишо, , 23:56 — REGNUM Число беженцев в Сомали в минувшем году составило 578 тысяч человек, говорится в отчёте Центра мониторинга перемещения населения Норвежского совета по делам беженцев от 31 января, пишет xinhuanet.com.

Такого числа беженцев за прошедшее десятилетие ещё не было. Отмечается, что Сомали входит в перечень африканских стран с наибольшим числом беженцев.

Напомним, число беженцев в Сомали растёт из-за продолжающейся гражданской войны и малопригодных для жизни условий существования, осложняемых засухой и наводнениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия столицы Сомали опубликовала данные, согласно которым беженцы из сельской местности наводняют город. В Могадишо неофициально проживают свыше 800 тысяч беженцев.

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