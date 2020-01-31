Сана, , 23:44 — REGNUM Йеменские хуситы заявили, что за семь последних суток выпустили 26 ракет по территории Саудовской Аравии, сообщает 31 января агентство Reuters.

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах», также известного как «хуситы», сообщил агентству о ракетных обстрелах аэропортов в городах Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушаит, а также о ракетных ударах по двум нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

По данным агентства, обстрелам подверглись аэропорты городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушаит, а также два объекта на юге Саудовской Аравии

Кроме того, на подконтрольных им интернет-ресурсах хуситы разместили фото и видеокадры с различной военной техникой, захваченной в качестве трофеев за несколько последних дней.

Демонстрируются исправные с виду танки, БМП, бронетраспортёры и реактивные установки залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с августа 2014 года продолжается гражданская война, в которую в марте 2015 года вмешалась коалиция под руководством Саудовской Аравии. В боевых действиях против хуситов участвуют войска Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ.

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