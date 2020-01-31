Минск, , 23:40 — REGNUM Россия может прекратить контакты с Александром Лукашенко, как это уже практиковалось в отношении его украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом 30 января заявил эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец в ходе организованной изданием «Украина.ru» экспертной конференции «Украинское досье: Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича».

Эксперт констатировал «закат эпохи Лукашенко», отметив: «Это длительный процесс. Это не значит, что это случится сегодня или завтра, но это постепенный, длительный процесс. Все те действия и заявления Александра Лукашенко последних месяцев показывают, что он сам это чувствует и прекрасно понимает».

«Александр Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство, высшее руководство, и получает за это деньги», — обратил вниманиеБолкунец.

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В последние месяцы Лукашенко «торгуется» и «шантажирует» Россию, заявляя, что российская нефть не соответствует его представлениям о ценах. В частности, он предпочёл покупать нефть в Норвегии.

«При этом очевидно, что та цена, которую он будет платить за альтернативную нефть — она выше, чем российская», — сказал эксперт.

По его подсчётам, за норвежскую нефть Белоруссия переплатит так же, как до этого переплатила за венесуэльскую нефть, что привело к девальвации белорусского рубля (в 2011 году). Переплаты составят миллиарды долларов. В итоге «неадекватные» и «необоснованные» действия Лукашенко по замещению российской нефти могут привести к коллапсу в Белоруссии, и эти проблемы ощутят все жители постсоветской республики.

«Я считаю, что он блефует, потому что это блеф — покупать нефть дороже, и доказать Москве свою независимость, самостоятельность, при этом не имея никаких ресурсов», — считает эксперт.

Он напомнил недавнее заявление Лукашенко о том, что его считают недоговороспособным, отметив: «Лукашенко является недоговороспособным политиком, это подчёркивает его деятельность на протяжении 20 лет».

Такой вывод Болкунец подкрепил ссылкой на 90% невыполненных положений договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он напомнил также о срыве переговоров 2019 года об углублении экономической интеграции.

«Если белорусская сторона не готова идти на дальнейшее углубление интеграции — надо чётко сказать, что Белоруссия выходит из состава Союзного государства, — сказал Болкунец. — Не надо тогда мучить население и пугать, как пугают его эксперты, что Россия будет оккупировать Белоруссию, что есть угроза суверенитету».

На самом деле, считает эксперт, интеграция с Россией не угрожает белорусскому суверенитету — наоборот, укрепляет. Но при этом «угрожает личной власти Лукашенко, его финансовым потокам».

«В этом году, как отмечают многие, наступает определённая переломная точка. Лукашенко начинает свою предвыборную кампанию на антироссийской риторике. Была подобная история с Петром Порошенко, когда он спровоцировал конфликт в Керченском проливе и после этого российский президент отказался до президентских выборов иметь с ним какие-либо отношения», — сообщил Болкунец.

По его мнению, в нынешней ситуации надо поступить аналогично — «до президентских выборов в Белоруссии нужно дать Александру Лукашенко возможность самостоятельно провести президентскую кампанию, прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства, а после выборов дальше продолжить диалог — либо с ним, либо с кем-то еще, кто придет ему на замену».

«Я думаю, это было бы довольно эффективно — не участвовать России в политической кампании, которую ведёт Александр Лукашенко», — считаетэксперт Центра политического анализа и информационной безопасности.

Он не исключил, что Лукашенко может использовать БелАЭС для шантажа России в сфере энергетики. Эксперт также считает, что России надо усилить информационную и коммуникативную составляющие, противодействовать формированию своего негативного имиджа в Белоруссии, а также и «давать чёткие посылы» о проводимой ею политике в отношении Белоруссии.

Коснулся эксперт и вопроса будущего Белоруссии без Лукашенко. Он согласился с коллегами в оценке главы МИД Белоруссии Владимира Макея как наиболее прозападного в среде высшего руководства союзной республики. При этом министр «на низком старте и в любой момент готов будет принять роль второго руководителя Белоруссии». Если это случится, то диктатура Макея будет для России не лучше, чем украинский режим Порошенко.

Нынешний кризис в двусторонних отношениях, считает Болкунец, порождены той системой, которая сложилась в Белоруссии. Она также является тормозом для развития белоруской экономики и препятствием для реализации внешнеполитической стратегии России, её имиджа и проектов в Белоруссии.

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