Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Вызов свидетелей в Сенат по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу не состоится, пишет 31 января The Washington Post.

Причина в том, что в Сенате демократам не хватило одного голоса, чтобы продавить решение о вызове свидетелей. Демократов в Сенате меньшинство, но они надеялись, что на их сторону встанет кто-то из республиканцев.

Тем более что к этому склонялась однопартиец Трампа Лиза Мурковски (штата Аляска). Но сегодня она встала на сторону своих соратников, заявив:

«Учитывая предвзятость этого импичмента с самого начала и далее в процессе, я пришла к выводу, что в Сенате не будет справедливого разбирательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что решение сенаторы примут буквально в течение недели.

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