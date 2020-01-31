Брюссель, , 23:08 — REGNUM Флаг Европейского союза снят с британского посольства в Брюсселе, хотя Brexit наступит только в 23:00 по местному времени, сообщает 31 января Associated Press.

Теперь на посольстве Соединённого Королевства в столице ЕС развевается только один флаг — британский.

После выхода Великобритании из состава Европейского союза и Совет ЕС и Европейский парламент снимут со своих стен британский флаг. Однако «час икс» ещё не наступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit официально произойдёт 31 января в 23:00 по лондонскому времени, или в 2:00 мск 1 февраля. Британские власти собираются отмечать это событие как большой праздник.

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