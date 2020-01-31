* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Бамако, , 23:02 — REGNUM Исламистская группировка на границе Мали и Мавритании присягнула на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её новому лидеру, 31 января сообщает портал Long War Journal.

О событии известно по видео, опубликованном в сети самими исламистами. На видео десятки человек с автоматами клянутся в верности главе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши.

Считается, что большая часть джихадистских группировок Мали относится к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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