Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Ранее существовавший запрет на использование американскими военными противопехотных мин снят, сообщили 31 января в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что глава государства Дональд Трамп принял соответствующее решение, чтобы американские военные не подвергались риску на войне и могли гарантированно «противостоять любым угрозам». В администрации главы Штатов пояснили:

«Политика заключается в том, чтобы разрешить в исключительных обстоятельствах использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских лиц и сил партнёров».

Напомним, США не подписали Конвенцию о запрете противопехотных мин (Оттавский договор). Однако в 2014 году 44-й президент страны Барак Обама заявил, что Соединённые Штаты сделали шаг к этому договору: Вашингтон ввёл запрет на применение противопехотных мин везде, кроме Корейского полуострова.