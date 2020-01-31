Иерусалим, , 22:25 — REGNUM Ракета, запущенная из сектора Газа, была перехвачена ПВО Израиля, сообщает 31 января израильское командование.

По данным израильских военных, из Газы была запущена одна ракета, и её перехватил противоракетный комплекс «Железный купол».

Напомним, израильская армия заявила об атаке со сторона Газы 31 января, в ходе которой было выпущено три миномётных снаряда. В ответ израильтяне атаковали позиции ХАМАС.

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