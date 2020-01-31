Хмеймим, Сирия, , 22:13 — REGNUM В Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населённые пункты, сообщил 31 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Офицерами российского Центра за последние сутки было зафиксировано 34 обстрела.

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли 14 поселений в сирийской провинции Латакия, три населённых пункта в провинции Идлиб, а также пять поселений в провинции Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал о западном вооружении, в большом количестве обнаруженном среди трофеев, взятых сирийскими войсками в ходе военной операции против джихадистов в зоне «Идлиб».

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