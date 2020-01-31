Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Процедура по импичменту американскому президенту Дональду Трампу в Сенате, вероятно, будет завершена 5 февраля 2020 г., пишет 31 января Politico.

Такие данные сообщили изданию сенаторы от Республиканской партии. Однако более определённо политики сориентировать по времени не могут.

Всё упирается в два момента. Во-первых, у разных «сторон конфликта» разные цели относительно времени процесса. Сторонники импичмента стараются добиться продления всей процедуры, чтобы было заслушано больше свидетелей.

Их противники, напротив, сделали всё, чтобы время на слушания было ограничено. Но нижняя палата Конгресса, которая как раз и инициировала импичмент, может добиться увеличения времени.

Второй фактор, влияющий на сроки — это избирательная кампания. 3 февраля в Айове будут проводиться кокусы (собрания сторонников партии в предвыборный период), сам Трамп также будет готовиться к выступлению перед Конгрессом, которое запланировано на 4 февраля.

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