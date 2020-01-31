Хмеймим, Сирия, , 21:57 — REGNUM Занимая оставленные боевиками позиции в зоне «Идлиб» сирийские военные находят большое количество вооружения западного производства, сообщил 31 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По мнению начальника Центра, значительное число таких трофеев свидетельствует о мощном боевом потенциале, сосредоточенном для ударов по сирийским городам Алеппо и Хама.

В ходе военной операции против джихадистов сирийские войска уничтожили и захватили 11 танков, четыре установки РСЗО, 38 артиллерийских орудий, 19 бронетранспортёров и боевых машин пехоты, 62 автомобиля с установленным на них тяжёлым вооружением, девять «джихад-мобилей», начинённых взрывчаткой, четыре беспилотника, уточнил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция против боевиков в зоне «Идлиб» была начата после многочисленных нарушений джихадистами режима прекращения огня, объявленного сирийскими властями с 12 января.

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