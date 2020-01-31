Сана, , 21:56 — REGNUM Йеменские хуситы отчитались о ракетных атаках по Саудовской Аравии, 31 января сообщает агентство Reuters.

Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что по нефтяным объектам Saudi Aramco и ещё «двум чувствительным целям» были нанесены удары 26 ракет. Атака была ответом на обстрелы со стороны саудовских сил.

Власти Саудовской Аравии подтвердили удары, о которых стало известно 29 января, но не стали раскрывать нанесенный ущерб.

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