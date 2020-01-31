Вашингтон, , 21:16 — REGNUM В усилении напряжённости в Ливии виноваты Турция и Россия, сообщил 31 января журналистам итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини.

По итогам встречи в Вашингтоне с главой американского минобороны Гуэрини заявил:

«Россия и Турция усиливают напряжённость в Ливии».

Он также выразил «обеспокоенность присутствием внешних игроков» в Ливии, «усиливающих конфликт». Итальянец высказался в том ключе, что не всё надо решать военным путём: нужны политические решения.

Напомним, Россия является одним из организаторов урегулирования конфликта в Ливии мирным путём. Конфликт противоборствующих сторон в Ливии является прямым следствием вмешательства НАТО в дела этой страны.

Бомбардировки НАТО в 2011 г. ввергли Ливию в такое состояние, что она до сих пор ничуть не приблизилась к миру. Гражданская война продолжается девять лет.

Стоит также отметить: конференция в Берлине, организованная западной стороной, не привела к тому, что конфликтующие стороны договорились. На встрече же в России они, пусть через посредников, но вели переговоры.

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