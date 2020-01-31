Киев, , 20:58 — REGNUM У Украины была действительно сложная неделя в ПАСЕ, однако есть много поводов сохранять оптимизм, заявил сегодня, 31 января депутат Рады и представитель делегации в Ассамблее Алексей Гончаренко, комментируя итоги зимней сессии.

«Мы добились того, чтобы Россию признали стороной Минского процесса — один. В резолюции по России есть упоминание, что Крым — это Украина, это два. Россияне не смогли купить всех — три», — заявил Гончаренко.Также, по словам депутата, количество друзей Украины увеличивается буквально на глазах.

«Наши требования поддержали представители делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши, Великобритании, Швеции, Исландии, Молдовы, Словакии. А это уже очень много», — подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что в ПАСЕ появилась целая антироссийская «связка», которую не сломают.

«Главное — держаться и продолжать борьбу! За нами правда, потому победим», — резюмировал Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе зимней сессии ПАСЕ, несмотря на все усилия Украины и ее партнеров, были окончательно утверждены полномочия российской делегации. Также ассамблея избрала на должность вице-президента делегата от России Петра Толстого.