Астрахань, , 20:56 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году было выявлено более 1300 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщил прокурор Астраханской области Александр Лычагин.

За нарушение антикоррупционного законодательства к ответственности за год привлекли 638 должностных лиц. 20 человек были уволены «в связи с утратой доверия». После прокурорских проверок было возбуждено 20 уголовных дел.

Надзорное ведомство выступило с законодательной инициативой и предложило изменить закон о статусе депутата думы Астраханской области. Региональный парламент поддержал инициативу, и астраханским депутатам запретили нанимать своих родственников на должность помощника.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор Астраханской области рассказал о 43 уголовных «делах ЖКХ»