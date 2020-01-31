Белград, , 20:54 — REGNUM «Несколько лет назад у Сербии был шанс пойти на компромисс с Приштиной, но сейчас все эти возможности убиты», — заявил 31 января после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозефом Боррелем президент Сербии Александр Вучич.

В настоящее время Сербия готова что-то обсуждать с Косово только после отмены пошлин, добавил Вучич.

Также Вучич отметил, что «завтра в ЕС будет 27 членов вместо 28, и что Сербия могла бы стать новым 28-м членом союза».

Он также отметил, что Боррель подчеркнул, что будущее Сербии в ЕС не будет определено без диалога с Приштиной по основным вопросам.