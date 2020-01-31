Париж, , 20:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после выхода Великобритании из Европейского союза наднациональному объединению есть над чем задуматься, так как это первый подобный случай за 70 лет. Об этом Макрон сказал в специальном видеообращении, опубликованном на его странице в сети микроблогов Twittetr.

Макрон напомнил, что последние 70 лет, начиная с создания Европейского объединения угля и стали, Европа шла по пути интеграции. А теперь впервые за все эти годы страна покидает Европейский союз.

«Это исключительный сигнал тревоги, который должен быть услышан в каждой из наших стран», — заявил Макрон.

Он считает, что оставшемуся Евросоюзу следует принять этот вызов и ответить на него созданием более мощного и эффективного Европейского союза.

Напомним, что сегодня, 31 января — последний день нахождения Великобритании в составе Евросоюза. Уже завтра, 1 февраля, Соединенное королевство будет официально не входить в ЕС.