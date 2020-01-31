Подгорица, , 20:40 — REGNUM Заместитель директора полиции Черногории Никола Янюсевич заявил, что представители спецназа полиции, присутствующие на севере страны, находятся в рамках регулярных мероприятий, и утверждает, что их деятельность никоим образом не связана с протестами по поводу принятия закона о свободе вероисповедания.

«Это обычная ситуация и регулярный график в соответствии с решением руководства полиции о регулярных действиях специального полицейского сектора», — сказал Янюсевич.

Напомним, что несколькими днями ранее спецназ послали на север в Плевлю, Бело Поле и Беране — муниципалитеты на границе с Сербией.

Полиция оценивает ситуацию в стране как стабильную. Тем не менее 31 января в стране прошел ряд обысков в домах оппозиционных политиков, некоторых задержали, но позже отпустили.

По всей Черногории полиция проводит спецоперации по поиску нелегального оружия и боеприпасов во многих городах Черногории.