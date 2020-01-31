Подгорица, 31 января 2020, 20:40 — REGNUM Заместитель директора полиции Черногории Никола Янюсевич заявил, что представители спецназа полиции, присутствующие на севере страны, находятся в рамках регулярных мероприятий, и утверждает, что их деятельность никоим образом не связана с протестами по поводу принятия закона о свободе вероисповедания.
Напомним, что несколькими днями ранее спецназ послали на север в Плевлю, Бело Поле и Беране — муниципалитеты на границе с Сербией.
Полиция оценивает ситуацию в стране как стабильную. Тем не менее 31 января в стране прошел ряд обысков в домах оппозиционных политиков, некоторых задержали, но позже отпустили.
По всей Черногории полиция проводит спецоперации по поиску нелегального оружия и боеприпасов во многих городах Черногории.