Идлиб, Сирия, , 20:38 — REGNUM Населённый пункт Хиш (провинция Идлиб, Сирия) освобождён 31 января Сирийской арабской армией (САА), сообщает Al Masdar.

Уточняется, что из посёлка выбиты боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рядом с Хишем располагается один из наблюдательных постов ВС Турции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, САА продолжает освобождать Идлиб от засевших там боевиков. В этой провинции находится 12 наблюдательных постов ВС Турции.

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