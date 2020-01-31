Москва, , 21:13 — REGNUM В Нижнем Новгороде состоялось заседание межрегионального координационного совета «Единой России» по Приволжскому федеральному округу, которое провел секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда РФ Андрей Турчак. Темой обсуждения стала реализация послания президента РФ, а также электоральные задачи партии в федеральном округе.

Как сообщается на сайте партии, Турчак обратился к секретарям и руководителям исполкомов с просьбой повсеместно ввести практику работы «семейных приемных».

«Есть очень хорошая практика, когда открывается «семейная приемная», проводится тематический прием. Я попросил бы региональных секретарей и руководителей исполкомов о том, чтобы эта работа была внедрена повсеместно», — сказал он.

Об электоральных задачах в официальных релизах — ни слова. Между тем 13 сентября 2020 года должны состояться выборы в четырёх регионах ПФО — Пензенской и Пермской областях, Татарии и Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января президент России досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «утрата доверия». Этому предшествовало его исключение из партии «Единая Россия» за инцидент с ключами от пожарной машины и сотрудником МЧС. Врио главы Чувашии указом Владимира Путина был назначен Олег Николаев («Справедливая Россия»). 30 января в Чебоксарах состоялось его представление полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым.

После официального представления Олега Николаева лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Чувашии Юрий Кислов в комментариях журналистам подчёркивал, что партия до сих пор занимает лидирующие позиции во всех ветвях власти — в законодательной, исполнительной.

«Мы не намерены власть отдавать — это однозначно. Будем бороться и доказывать, какая партия лучше», — отметил Кислов.

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«Если «Справедливая Россия» будет так работать, что жители Чувашии воспрянут, мы первые активно поддержим «Справедливую Россию». Вот если не будет получаться, вот тут мы как раз будем в оппозиции», — отметил вице-спикер республиканского парламента.

Напомним также, в единый день голосования 13 сентября 2020 года кроме выборов главы Чувашии состоятся выборы в органы местного самоуправления.