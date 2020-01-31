Киев, 31 января 2020, 20:20 — REGNUM В Окружной административный суд Киева поступил иск к министерству юстиции, в котором ведомство пытаются обязать инициировать запрет деятельности партии Зеленского «Слуга народа».
Об этом 31 января сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно информации источника, истец просит признать противоправной бездеятельность украинского министерства юстиции относительно непроведения контроля за деятельностью партии.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
В суде не уточнили, кто подал данный иск.