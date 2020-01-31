Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Вопрос изменения конфигурации сил в Афганистане будет обсуждаться странами НАТО в середине февраля, сообщил 31 января журналистам итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини.

По итогам переговоров с американским коллегой Марком Эспером, итальянец заявил, что миссия НАТО в Афганистане, возможно, претерпит изменения: будет передислокация.

Вопрос, по словам Гуэрини, будет обсуждаться на саммите стран НАТО уровня министров обороны в Брюсселе.

Напомним, войска НАТО находятся с миссией в Афганистане с 2001 г. США подумывают сократить число военных в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО: мир в Афганистане — одна из тем саммита в Лондоне