Москва, , 20:12 — REGNUM Первый президент СССР Михаил Горбачёв назвал поразительными слова президента Украины Владимира Зеленского о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Слова Горачева приводит сегодня, 31 января, РИА Новости.

По мнению Горбачева, такие слова Зеленского оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом. Лучшем ответом на эту ложь Зеленского будет воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма, считает бывший глава СССР.

«И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать», — подчеркнул Горбачев.

Напомним, что Зеленский во время визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. По словам Зеленского, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «сговор тоталитарных режимов», что якобы привело к началу войны и позволило нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».

Горбачев отметил, что для него это высказывание является «просто поразительным».

«Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — заявил Горбачев.

Также Горбачев отметил, что даже в годы холодной войны никто не ставил под сомнение тот факт, что ССР вместе с участниками антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу над фашизмом.

«Даже в годы холодной войны никто не ставил под сомнение, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет гитлеровский режим», — напомнил Горбачев.