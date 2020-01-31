Дамаск, , 20:16 — REGNUM Два населённых пункта освобождены Сирийской арабской армией (САА) на юге провинции Алеппо, передаёт 31 января Al Mayadeen.

Уточняется, что сирийские правительственные войска взяли под контроль многих террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 января, САА начала штурмовать район города Алеппо Рашиддин-4, чтобы выбить оттуда боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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