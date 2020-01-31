Киев, , 20:12 — REGNUM Сегодня, 31 января, в Киеве силовики — сотрудники полиции и государственной миграционной службы — пришли в мечеть Исламского культурного центра «Альраид» с целью задержания нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил украинский политик, один из лидеров «киевских» крымских татар Рефат Чубаров.

По его словам, верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети, столкнулись с «вопиющим и массовым» нарушением прав человека.

«По выходу из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на двух автобусах. Свое нахождение около мечети и проверку документов в ГМС объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов», — заявил Чубаров.

Муфтий Саид Измагилов в своем комментарии уточняет, что по результатам проверки были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

«У нас что, в Киеве, установлен паспортный режим или военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги устраивали проверку всех, кто идет на молитву», — заявил муфтий, задаваясь вопросом, что это за отношение к мусульманам Украины.

По его словам, такая акция — это «стыд и позор». Муфтий добавил, что устраивать облавы и проверку документов у храмов — «это калька с российского способа обращения с людьми», а в такой «свободной демократической стране» как Украина такие методы работы являются абсолютно неприемлемыми.

Силовые ведомства ситуацию с задержаниями возле мечети по состоянию на вечер 31 января еще не прокомментировали.