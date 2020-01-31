Киев, , 19:56 — REGNUM Президент Владимир Зеленский официально приглашает крупный американский бизнес развивать энергетическую и дорожную инфраструктуру на Украине.

Об этом он заявил 31 января по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент заявил, что приглашает крупный американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог, а также — в проектах по добыче украинского природного газа и нефти.«Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — отметил Зеленский.

Помпео перспективы участия американских компаний в энергетических проектах на Украине не комментировал.

ИА REGNUM отмечает, что соответствующие призывы Киева раздаются регулярно, однако до конкретики дело не доходит.

Например, летом 2018 года о том, что добыча природного газа в Украине может заинтересовать американские компании, заявил на тот момент советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон провел с на тот момент премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом «очень интересное обсуждение» по вопросам энергоресурсов и роли Украины в этой сфере.