Кундуз, Афганистан, 31 января 2020, 19:53 — REGNUM Пять мирных жителей погибли в афганской провинции Кундуз в результате авиаудара США, передаёт 31 января Tolo TV.
Информация поступила от местных жителей, но власти её не подтвердили и не опровергли.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали американскую авиабазу в Кундузе: погибли 29 военнослужащих.
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