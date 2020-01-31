Кундуз, Афганистан, , 19:53 — REGNUM Пять мирных жителей погибли в афганской провинции Кундуз в результате авиаудара США, передаёт 31 января Tolo TV.

Информация поступила от местных жителей, но власти её не подтвердили и не опровергли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали американскую авиабазу в Кундузе: погибли 29 военнослужащих.

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