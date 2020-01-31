Киев, , 19:48 — REGNUM Главным препятствием для преступного беспредела Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является судебная система, с которой новая украинская власть борется всеми силами.

Соответствующее заявление сегодня, 31 января, обнародовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом в политической силе прокомментировав обнародованную украинскими СМИ запись разговора главы СБУ Ивана Баканова с директором ГБР Романом Трубой о фальсификации уголовного дела против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука.

Как утверждают СМИ, глава СБУ сказал следующее:

«Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. — Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что если мы их начнем плодить одно за другим, всё равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что, если просто мы пойдем в суд, это будет оценочное суждение…«

В политсиле также подчеркнули: нынешняя власть в Киеве, прекрасно зная, что Виктор Медведчук действовал и действует в рамках правового поля, всеми силами пытается устроить разного рода провокации. Отсюда организованная СБУ незаконная слежка, оперативно-розыскные действия в отношении представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и членов их семей, а также противоправные обыски в офисе партии.

«Совершенно очевидно, что без «ручных» и подконтрольных судов власть не может расправляться с оппозиционными политиками, СМИ или добиваться выполнения своих незаконных решений. Запись разговора Баканова и Трубы доказывает, что главным препятствием для преступного беспредела СБУ является судебная система. И с ней они борются всеми силами: сокращают численность членов Верховного суда, пытаются уничтожить судебную систему Украины, сделать ее «ручной» для власти. Вот что надо сегодня Баканову, вот на что направлен его преступный умысел», — говорится в заявлении.

Представители оппозиционной партии потребовали от правоохранительных органов немедленного и объективного расследования в связи с обнародованными СМИ записями.

«Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Но уже и сейчас понятно: «очень громкая история» о преступной фальсификации СБУ уголовных дел в отношении Виктора Медведчука очень плохо закончится для власти», — заявили в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде нынешнего созыва «Оппозиционная платформа — За жизнь» является второй по величине и влиянию фракцией.