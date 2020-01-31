Рамалла , 31 января 2020, 19:33 — REGNUM Среди пострадавших в ходе протестов против «сделки века» палестинцев есть тяжелораненые, передаёт 31 января Sky News — Arabia.
Уточняется, что в ходе протестов палестинцев, вышедших на улицы, чтобы выразить своё возмущение сговором США и Израиля, именуемым «сделкой века», некоторые протестующие получили огнестрельные ранения.
Отмечаются случаи задержания арабов израильской полицией.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов палестинцев против «сделки века» в ряде городов Палестины пострадали 48 человек.
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