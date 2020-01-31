Вашингтон, , 19:20 — REGNUM США продолжат расширять односторонние санкции против России в качестве меры поддержки Украины, заявила 31 января официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не обеспечит мира на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной», — написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне США ввели санкции в отношении компании — оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту «Гранд Сервис Экспресс» и персонально её генерального директораАлександра Ганова.

Кроме этого, в американский санкционный список были включены председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, губернатор СевастополяМихаил Развожаев, спикер законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко и ещё ряд лиц.

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