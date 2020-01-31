Рамалла , , 19:13 — REGNUM Протестующих против так называемой сделки века палестинцев на Западном берегу реки Иордан разогнали израильские силовики, передаёт 31 января Sky News — Arabia.

Для разгона протестующих применялись резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали 48 палестинцев.

Уточняется, что в акции протеста участвовали сотни палестинцев. Марши проходят в столице Палестины Рамалле, Вифлееме, Хевроне, Кафр-Каддуме, Тулькарме, Эль-Бире.

Напомним, палестинцы протестуют против американского плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, поддержанного Израилем. Палестина не хочет, чтобы её признавали как государство такой ценой, какая предложена американским президентом Дональдом Трампом.

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