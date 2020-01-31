Ашхабад, , 19:10 — REGNUM Чиновники Туркмении разрабатывают стратегию по предупреждению распространения инфекционных заболеваний. Об этом стало известно в ходе правительственного совещания, проходившего под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает пресс-служба главы государства.

Вице-премьер-министры, руководители профильных министерств и силовых ведомств, главы областей и туркменской столицы, а также члены чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней отчитались перед президентом о мерах по профилактике заболеваний и совершенствованию медицинского обслуживания населения.

В свою очередь Бердымухамедов отметил, что в Туркмении проводится комплекс соответствующих профилактических мероприятий, что значительно снижает риск завоза в страну заболевания, вызванного китайским коронавирусом.

Также туркменский лидер акцентировал внимание на большом значении разъяснительной работы среди населения, поручив чиновникам организовать систематические выступления в СМИ специалистов, которые бы рассказывали туркменистанцам о необходимости соблюдения правил гигиены и норм чистоты.

Подводя итог, президент Бердымухамедов подчеркнул, что благодаря целенаправленной работе в Туркмении «поставлен надежный заслон опасным инфекционным заболеваниям и предпринимаются эффективные меры по их профилактике».

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