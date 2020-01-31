Бишкек, 31 января 2020, 19:08 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил Джолдошбека Джунушева от должности директора госинспекции по экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение глава правительства подписал сегодня, 31 января.
Отметим, что Джунушева уволили по решению совета безопасности республики — «за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью подчиненных лиц, которое привело к совершению систематических должностных преступлений».
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