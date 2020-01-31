История вопроса

Новости и статьи о наиболее резонансных событиях в Киргизии – коррупция и мошенничество среди чиновников и политиков, публикация компромата, дипломатические скандалы. Митинги и антимитинги. Среди примеров: скандал вокруг реконструкции ТЭЦ в Бишкеке, конфликты вокруг горнорудных месторождений, информация о коррупции среди членов правительства.