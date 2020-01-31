Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Приморский районный суд Петербурга отменил итоги выборов в округе, где в муниципалитет «Черная речка» — ныне МО «Ланское» — в сентябре 2019 года избрался брат спикера городского Заксобрания Василий Серафимович Макаров. Об этом ИА REGNUM сообщили участники процесса.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение было принято по результатам рассмотрения иска выдвиженца в депутаты Павла Чупрунова и иска партийного отделения «Справедливой России».

Муниципальный избирком «Черной речки» вопреки решению суда не зарегистрировал Чупрунова кандидатом, так что в бюллетени его фамилия не попала. Он выдвигался в округе №2, где также баллотировался и брат председателя Заксобрания, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова — Василий. Василий Макаров по итогам выборов набрал около 3 тыс. голосов и занял первое место в округе.

Теперь же Приморский суд отменил результаты выборов по этому избирательному округу, и все пять депутатов, избравшихся там, лишаются мандатов.

Заметим, прокурор просил истцам отказать. Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде. Если же оно устоит, то в муниципалитете придется назначить повторные выборы. Однако прерогатива выбора даты здесь находится в руках того же муниципального избиркома.

Добавим, в МО «Черная речка» («Ланское») в сентябре в бюллетени для голосования попали только единороссы и четверо самовыдвиженцев. Аналогичный состав кандидатов наблюдался и в соседнем Петроградском районе, откуда регулярно избирается в парламент сам Вячеслав Макаров.