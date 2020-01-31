Калининград, , 18:50 — REGNUM Культурно-образовательный центр в Калининграде, который станет самым масштабным проектом подобного рода в самом западном регионе России, готов на 42%. Об этом на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым сегодня, 31 января, рассказала глава фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская.

В настоящий момент завершается строительство комплекса на «восточной площадке». Там будут действовать корпуса Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского.

Начинается строительство «западной площадки», где будут действовать музейный комплекс Третьяковской галереи, филиал Большого театра, Российский Государственный Институт Сценических Искусств.

На стройке одновременно работает 1300 строителей. Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Культура».