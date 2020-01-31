Лондон, , 18:48 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон устроит праздничную вечеринку для членов правительства и высокопоставленных чиновников в честь выхода страны из состава Европейского союза, сообщает 31 января газета The Guardian.

По информации издания, Brexit будет торжественно отмечен в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Под британское игристое вино гости Джонсона сьедят бисквиты c английским голубым сыром «Шропшир Блю», филе ягненка, английский пирог с чеддером и солеными огурцами, куриные шашлыки и ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена.

Закончив с винами и закусками, за час до официального выхода Британии из ЕС Борис Джонсон выступит с обращением к подданным британской короны.

«Это момент, когда наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт», — уже заявил Джонсон.

В Брюсселе празднование Brexit не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия официально выйдет из состава Евросоюза 31 января в 23:00 по лондонскому времени, что соответствует 2:00 мск 1 февраля.

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