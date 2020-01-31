Москва, , 18:37 — REGNUM Ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и двусторонние отношения обсудил на переговорах в Москве американский посол в России Джон Салливан с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщили 31 января в пресс-службе посольства США.

Комментируя итоги встречи Лаврова и Салливана, американские дипломаты назвали её «конструктивной».

Одним из вопросов был контроль над вооружениями, и американская сторона отметила, что «Салливан рассчитывает на дальнейший диалог с представителями российского правительства в процессе совместной работы над укреплением российско-американских отношений».

Напомним, Салливан в качестве посла США в РФ впервые встретился с Лавровым 31 января 2020 г. В России он находится две недели.

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