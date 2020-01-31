Улан-Батор, , 18:27 — REGNUM Правительство Монголии вынесло решение о запрете выезда монгольских граждан в КНР, а также въезда китайских граждан и граждан зарубежных стран, которые совершают транзит через Китай, в Монголию. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства 31 января. Запрет действует до 2 марта и касается всех сухопутных, воздушных и железнодорожных пунктов.

В соответствии с решением, до 6 февраля разрешен пропуск монгольских граждан через всех погранпереходы в Монголию, после этого монгольские граждане могут возвращаться на родину только через пограничные пункты Буянт-Ухаа и Замын-Ууд.

Как сообщает пресс-служба правительства, на данный момент в городе Ухань находятся 33 гражданина Монголии, двое из них письменно сообщали, что будут остаться в городе. Китайская сторона приняла просьбу Монголии об эвакуации граждан из города Ухань чартерным рейсом.

Национальный авиаперевозчик Монголии «МИАТ», который будет совершать рейс, уже принял необходимые меры для осуществления рейса, пока ждет решение МИДа.