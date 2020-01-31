Москва, 31 января 2020, 18:25 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского посла в РФ Джона Салливана состоялась 31 января в Москве, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Дипломаты обсудили геополитические проблемы и вопросы двусторонних отношений.
«Лавров выразил надежду, что новый посол США будет способствовать нормализации и укреплению взаимодействия наших стран в различных сферах», — сообщили в МИД РФ.
Напомним, Салливан сменил Джона Хантсмана на посту посла США в России. В Москву Салливан прибыл в середине января 2020 г. Однако нынешняя встреча Лаврова и Салливана — не первая.
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