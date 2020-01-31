Бишкек, , 18:09 — REGNUM «В последнее время, мы все больше сталкиваемся с увеличением количества барьеров в продвижении торговли внутри ЕАЭС», — заявил сегодня, 31 января, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, главной задачей по формированию единого рынка Евразийского экономического союза по-прежнему остается необходимость снятия внутренних барьеров, препятствующих свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Абылгазиев особо отметил, что для создания эффективной системы по устранению барьеров, необходимо наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, нарушающих право ЕАЭС.

Также, по мнению киргизстанских властей, нужно установить порядок и определить сроки рассмотрения обращений о нарушении права Союза, уполномочить Евразийскую экономическую комиссию правом подачи исков в суд ЕАЭС в случае неисполнения государствами-членами решений ЕЭК.

Кроме того, премьер-министр Киргизии акцентировал внимание на необходимости внедрить механизм наложения определенных санкций и взыскания компенсаций судом Евразийского союза за неисполнение решений Евразийской экономической комиссии.

«Хотелось бы выразить надежду на заинтересованность всех государств-членов Союза в устранении существующих препятствий и верить, что общими усилиями мы сможем достигнуть основополагающих целей организации», — подытожил он.

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