Симферополь, , 18:07 — REGNUM Скандал с увольнением главы горсовета Керчи и её заместителя после их поздравления жителей блокадного Ленинграда развязал конфликт между главными элитными группами Крыма — Сергею Аксёнову брошен публичный вызов, уступить — значит проиграть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 31 января политолог Владимир Джаралла.

«Этот скандал стал поводом для внутрикрымских разборок. Дело в том, что попавшая в нелепую ситуацию глава горсовета Керчи Мая Хужина, по слухам, принадлежит к группе спикера республиканского парламента Владимира Константинова, второго по влиянию человека в Крыму. За Керчь шла борьба между группами, учитывая, что её положение ключевое в инфраструктурных проектах. Воспользовавшись ситуацией со скандалом вокруг главы Чувашии Михаила Игнатьева, Аксёнов, казалось, умело решил вопрос. Но Хужина, явно по совету извне, изменила решение об отставке. Теперь последует продолжение в виде закулисных переговоров», — отметил Джаралла.

По его словам, так как мэров не выбирают, а фактически назначают под прикрытием формального «конкурса», то переговоры двоих руководителей Крыма всё и решат.

«Но самое примечательное, что это уже явное проявление борьбы между ними. Ранее были опубликованы планы строительной компании, которую связывают Константиновым, по застройке главного парка крымской столицы, что вызвало бурю возмущения. В соцсетях, разумеется. Теперь шубно-батонный скандал. Можно говорить, что в Крыму началась самая опасная для власти история — конфликт между элитными группами. Раньше это в итоге приводило к смене власти. Конкретно в этой ситуации, думаю, договорятся кулуарно. Аксёнову брошен публичный вызов, уступить — значит проиграть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после поздравления руководителями горсовета Керчи блокадников Ленинграда, проживающих в Крыму, глава республики Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается уходить, поскольку не чувствует себя неправой. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.

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