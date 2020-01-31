Чебоксары, , 17:59 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об освобождении от занимаемой должности Светлану Енилину — зампреда кабинета министров республики — министра финансов. Документ опубликован на портале правительства региона.

Уточняется, что Енилина уходит с поста по собственному желанию.

Напомним, ранее Николаев своим указом уволил Юрия Васильева, занимавшего должность руководителя администрации главы в ранге вице-премьера.

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Как сообщало ИА REGNUM, Енилина работала в команде предыдущего главы Чувашии Михаила Игнатьева с 2002 года. В июле 2003 года была назначена на пост заместитель министра сельского хозяйства Чувашии, в сентябре 2010 года возглавила министерство имущественных и земельных отношений Чувашии. В феврале 2014 года стала министром финансов Чувашии, где и работала до настоящего времени. Она завоевала статус верного бойца, сумев не только 16 лет продержаться в кругу приближённых Игнатьева, но и наращивая своё влияние, за что её считают неформальным «кардиналом».

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