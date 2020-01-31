Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюменской области прокуроры выявили 125 нарушений при реализации национальных проектов. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 76 лиц, к административной — семь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прокуратура Нижнетавдинского района, например, выявила, нарушение контрактных сроков возведения фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Картымский на два месяца. Главному врачу областной больницы №15 было внесено представление, по результатам рассмотрения которого два ответственных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

При реализации национального проекта АО «ТОДЭП» должно было провести ремонт автомобильных дорог в нескольких районах до 15 октября 2019 года. Однако опоздание по сдаче заказа в эксплуатацию в полном объёме составило два месяца. В итоге, два директора дорожно-ремонтного строительного управления привлечены к дисциплинарной ответственности.