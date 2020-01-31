Вильнюс, , 17:54 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 31 января, наложил вето на закон о конфискации гражданского имущества, который ранее принял парламент Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В обоснованиях своего решения Науседа указывает на возможное противоречие закона конституции, которая гарантирует право собственности.

В принятом парламентом законе прописано, что, кроме конфискации у лиц, которые, как доказано в судебном порядке, занимались преступной деятельностью, конфисковать имущество будет позволено у граждан, чьи доходы не соответствуют стоимости их имущества. Установленная разница при этом должна составлять не менее 100 тыс. евро. Он должен был применяться к имуществу, приобретённому гражданами почти десять лет назад — с 11 декабря 2010 года.

Ранее литовское адвокатское сообщество также обращалось к Науседе с просьбой отклонить закон.