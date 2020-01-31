Симферополь, 31 января 2020, 17:47 — REGNUM Без поддержки из Симферополя председатель городского совета Керчи не решилась бы перечить главе Крыма и отказываться увольняться с занимаемой должности после скандала с поздравлением блокадников. Такое мнение на своей странице в Facebook 31 января высказал крымский политик Александр Юрьев.
Как сообщало ИА REGNUM, после поздравления руководителями горсовета Керчи блокадников Ленинграда, проживающих в Крыму, глава республики Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета передумала, сообщив, что написала заявление под давлением и не собирается уходить, поскольку не чувствует себя неправой. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.
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