Симферополь, , 17:47 — REGNUM Без поддержки из Симферополя председатель городского совета Керчи не решилась бы перечить главе Крыма и отказываться увольняться с занимаемой должности после скандала с поздравлением блокадников. Такое мнение на своей странице в Facebook 31 января высказал крымский политик Александр Юрьев.

«Поддерживаю решение главы Крыма на все сто процентов. И в этом вопросе надо понимать, что Аксёнов не только понял совершённую глупость чиновниками и встал на сторону крымчан, но и решился на битву с «константиновской гвардией»… Мая Хужина уже заявила о том, что не собирается уходить в отставку. Естественно, она бы не решилась на такой шаг без поддержки из Симферополя. Ну, а я могу только посоветовать крымским чиновникам: господа, пересматривайте своё отношение к людям. Учитесь работать с информацией в соцсетях. Время другое», — отметил Юрьев.

Как сообщало ИА REGNUM, после поздравления руководителями горсовета Керчи блокадников Ленинграда, проживающих в Крыму, глава республики Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета передумала, сообщив, что написала заявление под давлением и не собирается уходить, поскольку не чувствует себя неправой. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.

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