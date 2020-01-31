Чебоксары, , 17:30 — REGNUM Очевидно, новая команда правительства Чувашии будет формироваться по новым принципам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев.

«Не случайно Олег Николаев в своём первом публичном выступлении в должности главы республики обозначил этот вопрос как первостепенный. В обществе высок запрос на перемены, а новый глава выразил готовность работать с представителями разных политических течений. Сочетание этих факторов может дать хороший результат в преддверии предстоящих выборных кампаний», — полагает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев вступил в должность после отставки Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия 30 января.

31 января Николаев, в соответствии с Конституцией республики, отправил правительство в отставку. Теперь министры будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения новых членов правительства. Причем Юрий Васильев, занимавший должность руководителя администрации главы в ранге вице-премьера, уже уволен из нового кабинета министров.