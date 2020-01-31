Симферополь, , 17:31 — REGNUM Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной должностными лицами в Керчи, однако представители власти должны помнить о том, что нужно выверять каждое своё действие и слова в публичном поле. Об этом 31 января на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию вокруг отставки руководителей горсовета Керчи после их скандального поздравления ветеранов блокадного Ленинграда.

«Ещё раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми», — отметил глава РК.

По его словам, в данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде.

«У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай. В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам. Далее. Считаю, что символы вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Но самая главная помощь — материальная поддержка», — подчеркнул Аксёнов.

Он также отметил, что представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что нужно очень чётко выверять каждое своё действие в публичном поле.

«Надо учитывать, что каждое сказанное вами слово, каждое действие может быть использовано против вас. И еще один важный момент. Как бы многим сейчас ни хотелось повернуть эту ситуацию, хочу подчеркнуть, что на мои решения не влияют комментарии и «лайки» в социальных сетях, которые, как все мы знаем, могут «накручиваться» искусственно», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.

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