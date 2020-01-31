Симферополь, 31 января 2020, 17:31 — REGNUM Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной должностными лицами в Керчи, однако представители власти должны помнить о том, что нужно выверять каждое своё действие и слова в публичном поле. Об этом 31 января на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию вокруг отставки руководителей горсовета Керчи после их скандального поздравления ветеранов блокадного Ленинграда.
По его словам, в данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде.
Он также отметил, что представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что нужно очень чётко выверять каждое своё действие в публичном поле.
Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины. Горсовет Керчи рассмотрит отставку своих руководителей 3 февраля.
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