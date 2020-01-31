С регионов спросят за общение с людьми в интернете

31 января 2020 | Время чтения 5 мин

Тема взаимодействия чиновников любого уровня с жителями станет в ближайший год определяющей при оценке работы власти на местах

Иннокентий Зуев, , 17:22 — REGNUM Несмотря на то, что существует множество примеров, когда налаженная обратная связь с населением повышает эффективность работы власти, о выстраивании современных коммуникаций заговорили лишь после того, как их актуальность подчеркнул президент страны.

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Неожиданный фурор у себя в регионе, да и в стране, произвел губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, когда по итогам августа неожиданно ворвался в рейтинг наиболее активных в социальных сетях глав регионов.

Артюхов сел за руль автомобиля и сам решил проверить работу автодорожников, совершив автопробег по дорогам региона. Мероприятие, возможно, так бы и осталось местной экзотикой, но, как отметил политолог Станислав Дейнеко, — «губернатор не только принимал дороги, но и встречался с жителями, анонсируя встречи через соцсети и сразу же получая через них обратную связь».

Путевой онлайн-дневник Артюхова в социальных сетях сразу же привлек внимание жителей округа, которые не только могли напрямую обратиться к губернатору, но и сразу получали его ответную реакцию, в том числе и в виде конкретных поручений и решений по актуальным вопросам.

Эффективность подобной формы обратной связи сегодня доказывать уже не нужно. А потому неслучайно из всех видов коммуникаций власти и населения сегодня лидируют именно страницы первых лиц в соцсетях. Вот только сами первые лица после временного увлечения подобной активностью понимают, что она занимает слишком много их рабочего времени, и теряют к ней интерес, в лучшем случае отдавая предпочтение редким встречам с жителями. Ведение же страниц в соцсетях перепоручается пресс-службе или отдельно нанятой команде. В конечном итоге их работа сводится к публикации пресс-релизов и фильтрации негатива, а обращения и жалобы граждан не только не доходят до первых лиц, но и не попадают в какую-либо систему решения проблем.

30 января президент РФ Владимир Путин в подмосковном Красногорске провел заседание Совета по развитию местного самоуправления и посетил одно из учреждений по работе с гражданами в Сети — областной центр управления регионом. Это событие посчитали сигналом регионам. Президент поручил создать подобные цифровые платформы обратной связи во всех субъектах. «Современные технологии позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы», — сказал глава государства. Эксперты прогнозируют, что в будущем работа власти в Сети превратится из красивого дополнения к основной работе в один из главных факторов оценки эффективности работы региональных администраций. И президент эти прогнозы, по сути, подтвердил.

Сегодня на федеральном уровне выделяют пять регионов страны, где внедрены новые технологии для качественной и эффективной связи власти с жителями и оперативного принятия управленческих решений.

Безусловно, наиболее известен столичный проект «Активный гражданин», который создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. За пять лет работы здесь проведено почти 4,5 тысячи онлайн-голосований, реализовано более трех тысяч решений. Голосовать можно и в специальном мобильном приложении.

В целом Москва создает достаточно развитую социальную платформу, предоставляя москвичам площадки для онлайн-обращений в органы власти по любому интересующему их поводу.

Аналогичный по качеству решаемых задач ситуационный центр создан при губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря внедрению в регионе новых цифровых технологий органы власти получают возможность оперативнее и эффективнее реагировать на обращения граждан, а следовательно, и более качественно выполнять свои обязанности. В ситуационном центре аккумулируются проблемы, жалобы жителей Ямала, сюда приходят сообщения о внештатных ситуациях, всё это оперативно передается в муниципалитеты, службы, а при необходимости и губернатору для решения вопросов и устранения проблем. В 2019 году центр направил исполнителям в муниципалитеты 15 716 обращений граждан. Из них 3 034 поступило непосредственно в аккаунт губернатора ЯНАО.

Кроме того, что ситуационный центр — это структура принятия оперативных решений, он становится и центром контроля за их исполнением на местах. А в случае с губернатором оказывается и своего рода центром общественного контроля, так как любой житель округа может видеть и реакцию Артюхова на поступившие в его аккаунт обращения и качество исполнения принятых главой региона решений.

Как отмечает политолог Андрей Ткаченко, подобные практики сближают губернатора региона с жителями, делают главу региона более открытым и доступным, повышая к нему и к власти в регионе доверие граждан.

Сервис обработки обращений жителей был создан в Курганской области. Служба «Обратись» собирает здесь жалобы и предложения граждан по вопросам, которые касаются улучшения качества жизни, развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства, здравоохранения, образования, социальной защиты. За время работы на портал поступило более двух с половиной тысяч обращений, 75% из них было решено положительно.

Проект «Народный контроль» развивает Татария. Каждый житель региона может скачать на телефон специальное мобильное приложение. В онлайн-систему можно пожаловаться по разным проблемам и даже получить финансовое вознаграждение. Один из жителей республики таким образом уже заработал 54 тысячи рублей.

Оперативный Центр управления регионом, который и посещал президент, создан в Московской области. Концепция центра заключена в трех пунктах: «Всё знаем — быстро решаем — не допускаем». Здесь работают свыше 100 сотрудников из 30 министерств и ведомств региона. Новая технология позволяет оперативно реагировать на проблемы, отслеживать общую социально-экономическую ситуацию в регионе и адресно решать проблемы его жителей.

Пока одни главы регионов еще только раздумывают, стоит ли им создавать свои страницы в социальных сетях, другие уже на базе современных коммуникационных технологий запустили системы оперативного принятия управленческих решений, повышая таким образом не только качество своей работы, но и информирования о ней населения.

Взаимодействие в удобном для граждан формате, скорость реакции на обращения, качество принимаемых решений, доступность и открытость органов власти, — в этом сегодня проявляется уважение к людям. Причем запрос на обратную связь с властью, на уважительное отношение сегодня стоит в обществе особенно остро и, как отмечают социологи, выходит на первый план во всех регионах страны.

Очевидно, что тема взаимодействия чиновников любого уровня с жителями станет в ближайший год определяющей при оценке работы власти на местах. На создание новых коммуникационных платформ федеральный центр даже готов выделять бюджетные средства. Подобные практики, по словам Владимира Путина, необходимо распространить по всей стране. Таким образом, вектор задан, а список лидеров и отстающих определят уже сами жители.